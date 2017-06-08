Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Trump’ın görevden aldığı eski FBI başkanı: Söyledikleri rahatsız ediciydi


 

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey, başkanın kendisine söylediklerinin rahatsız edici olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: Reuters

ABD Kongresi’nde birden fazla komisyon ve FBI, Rusya’nın geçen yıl kasım ayında yapılan seçime, Trump’ın şansını artırmak için müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahale edip etmediğine ilişkin ABD Senatosu’nun sorularını yanıtlayan Comey, bu yönde bir müdahalenin olduğundan şüphe duymadığını ancak hiçbir oyun değiştirilmediğinden de emin olduğunu söyledi.

Seçim kampanyası sürecinde çok sayıda ABD kurumunun Rusya’nın siber saldırısına uğradığını söyleyen Comey, “FBI, 2015 yazından beri Rusya’nın siber saldırılarının farkındaydı” diye konuştu.

‘Rusya soruşturmasını durdurmamı söylemedi’

Konuşmalarından ‘rahatsız olduğunu’ belirttiği Trump’ın kendisine sürekli “Çok iyi iş çıkarıyorsun” dediğini ancak kendisi ve FBI hakkında yalan söyleyerek karalamayı tercih ettiğini söyleyen Comey, “Trump’ın Flynn hakkında bana söyledikleri oldukça rahatsız ediciydi. Ancak Trump’ın soruşturmayı engellediğini söylemek benim işim değil. Trump bana Rusya soruşturmasını durdurmamı söylemedi” dedi.

Trump, eski FBI başkanına baskı yapmış: Ben sadakat beklerim

ABD basınında hareketli gün: Beyaz Saray, Trump’ın azil ihtimaline hazırlanıyor

Lobi faaliyetiyle gündem olmuştu: Trump, Flynn soruşturmasını kapatmak istemiş

Trump’tan kovduğu FBI direktörüne ‘tape’li ‘gözdağı’

‘Lobi’yle gündem: Trump’ın eski danışmanı Flynn’in ‘Türkiye ilişkileri’ mercek altında

Yine lobi faaliyeti: Trump’ın eski danışmanı Flynn, Gülen belgeseli çekmeye çalışmış

Eski danışman Flynn seçimdeki ‘Rusya parmağı’nı arayan Senato’da ‘susacak’

ABD basını: Türkiye için lobi yapan Flynn, IŞİD’e karşı askeri planı da geri çevirmiş

Lobi faaliyetiyle gündem olmuştu: Trump, Flynn soruşturmasını kapatmak istemiş

İddia: Trump’ın eski danışmanı Türkiye adına suç işlemiş olabilir

Lobi faaliyetiyle gündem olmuştu: Obama, Trump’ı Flynn’i atamaması konusunda uyarmış

‘Türkiye yararına’ lobicilik yapan Trump’ın eski danışmanı ‘koruma’ karşılığı konuşabilir

Eski CIA direktörü: Türkiye Gülen’i ABD’den gizlice çıkarmak için Flynn’le görüştü

Trump’ın başdanışmanı: Gülen’e güvenli sığınak sağlamamalıyız

Trump’ın ekibinden ilk fire: Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...