Trump’ın görevden aldığı eski FBI başkanı: Söyledikleri rahatsız ediciydi

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey, başkanın kendisine söylediklerinin rahatsız edici olduğunu söyledi.

ABD Kongresi’nde birden fazla komisyon ve FBI, Rusya’nın geçen yıl kasım ayında yapılan seçime, Trump’ın şansını artırmak için müdahale edip etmediğini soruşturuyor.

Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahale edip etmediğine ilişkin ABD Senatosu’nun sorularını yanıtlayan Comey, bu yönde bir müdahalenin olduğundan şüphe duymadığını ancak hiçbir oyun değiştirilmediğinden de emin olduğunu söyledi.

Seçim kampanyası sürecinde çok sayıda ABD kurumunun Rusya’nın siber saldırısına uğradığını söyleyen Comey, “FBI, 2015 yazından beri Rusya’nın siber saldırılarının farkındaydı” diye konuştu.

‘Rusya soruşturmasını durdurmamı söylemedi’

Konuşmalarından ‘rahatsız olduğunu’ belirttiği Trump’ın kendisine sürekli “Çok iyi iş çıkarıyorsun” dediğini ancak kendisi ve FBI hakkında yalan söyleyerek karalamayı tercih ettiğini söyleyen Comey, “Trump’ın Flynn hakkında bana söyledikleri oldukça rahatsız ediciydi. Ancak Trump’ın soruşturmayı engellediğini söylemek benim işim değil. Trump bana Rusya soruşturmasını durdurmamı söylemedi” dedi.