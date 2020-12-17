Trump’ın eski kumarhanesini yerle bir edecek düğmeye basma hakkı için açık artırma düzenleniyor

ABD’nin koltuktan kalkmaya hazırlanan başkanı Donald Trump’ın eski kumarhanesinin yıkımında, düğmeye basacak kişi olmak isteyenler için açık artırma düzenleniyor.

Fotoğraflar: Reuters

New Jersey eyaletine bağlı Atlantic City’deki Trump’a ait eski kumarhanelerden biri önümüzdeki ay yıkılacak.

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Belediye başkanı yıkımı çocuk ve gençlerin eğitimi için çalışan Boys and Girls Club isimli organizasyona bağış toplayacağı bir etkinliğe dönüştürmeye karar verdi.

Başkan Marty Small 1 milyon doların üstünde bağış toplanmasının umduğunu belirtti.

1984 yılında açılan kumarhane 2014 yılında kapatılmıştı. Şimdi atıl durumda olan bina 29 Ocak’ta dinamitle yıkılacak.

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Small “Kazanacağımı kazandım, sonra da çıktım” diyerek Atlantic City ile dalga geçtiğini, binanın yıkımını hayır işi için kullanmak istediğini belirtti.

Trump’ın adını taşıyan kumarhaneyi yerle bir edececek düğmeye basmak isteyenler bugünden itibaren 19 Ocak 2021’e kadar teklif verebilecek.