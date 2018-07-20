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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın eski danışmanı: Dünyanın en tehlikeli adamı Erdoğan

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘dünyanın en tehlikeli adamı’ diye niteledi.

Amerikan sağının etkili isimlerinden Bannon, Trump’ın seçim kampanyasını yürütmüş, hatta adı ‘Trump’a seçimi kazandıran adam’a çıkmıştı. Seçimin ardından Beyaz Saray’ın en etkili ismi haline gelen Bannon, zaman içinde Trump’ın yakın çevresiyle, nihayet Trump’la ters düşüp ekipten ayrılmıştı.

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CNBC televizyonunda Amerikan yönetiminin Rusya politikasını değerlendirirken, sunucunun, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ‘beğendiğini’ söylemesi üzerine Bannon şu karşılığı verdi: “Sanırım güçlü kişilikleri beğeniyor. (Çin Devlet Başkanı) Şi’yi beğeniyor… Erdoğan’ı beğeniyor… Ki Erdoğan bana göre dünyanın en tehlikeli adamı…. Ve Putin’i de beğeniyor. Çünkü güçlü liderleri beğeniyor. Önceliği kendi ülkelerine veren, milliyetçi, başkalarının ne dediğini umursamayan liderleri…”

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