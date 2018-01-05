Trump’ın engellemeye çalıştığı ‘iddialarla dolu’ kitap: Ateş ve Öfke

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ABD, gazeteci Michael Wolff’un, Başkan Donald Trump’la ilgili yazdığı kitabı konuşuyor.

Trump’ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 söyleşiye dayanarak yazılan kitapta ses getirecek iddialar yer aldığı, Trump’ı avukatları aracılığıyla kitabın yayınlanmasını engellemek için harekete geçtiği belirtiliyor.

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BBC Türkçe’nin haberine göre, ‘Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ adlı kitapla ilgili yazar ve yayınevine çekilen ihtar mektubunda, kitabın içeriğinde Trump’la ilgili ‘çok sayıda yalan ve dayanaksız ifadelerin bulunduğu’ öne sürüldü.

Salı günü çıkması beklenen kitapta yer alan bazı iddialar şu şekilde:

* Eski Britanya başbakanı Tony Blair, Trump’a ‘İngiliz istihbaratı sizi izliyor olabilir’ uyarısı yaptı.

* Eski başdanışman Steve Bannon, Ruslarla yapılan görüşme için ‘haince’ dedi.

* ‘Trump, yemin töreninde sinirliydi’.

* Trump Beyaz Saray’ı ‘korkutucu’ buldu.

* ‘Ivanka Trump başkanlık heveslisi.’ Kocasına “İlk kadın başkan ben olacağım” dedi.

* Trump’ın hayranlık duyduğu uluslararası medya patronu Rupert Murdoch, Trump’a ‘salak’ dedi.

* Eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, Rusya ile bağların sorun yaratacağını biliyordu.

* First Lady Melania Trump seçim gecesi üzüntüden ağladı

Bu iddialar arasında Trump’ın en çok kızdığı ise iddianın ise eski danışmanı Steve Bannon’a ait olduğu öne sürüldü.

Başkanın Beyaz Saray’daki en yakın danışmanı olup daha sonra görevine son verilen Bannon, Trump’ın oğlu ile Ruslar arasında yapılan bir görüşmeyi ‘haince’ olarak tanımlamış.

Trump’ın avukatlarından Charles J. Harder, bazı bölümleri New Yorker dergisinde yayınlanan kitabın tamamının kendilerine de gönderilmesini isterken, “Kitapta Trump’a zarar veren çoğu ifadenin kaynağının olmadığı anlaşılıyor” dedi.

Harder, piyasaya çıkması halinde kitap hakkında ‘başkanın onurunun zedelenmesi’ de dahil birçok suçlamayla dava açılabileceği uyarısını da yaptı.