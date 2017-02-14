Trump’ın ekibinden ilk fire: Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti

ABD’de geçen ay başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti.

Reuters’ın haberine göre Flynn’in yerine geçici olarak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin başındaki emekli general Keith Kellogg atandı.

Flynn’in, başkanlık seçiminden önce Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıkmış, beraberinde de tartışmaları getirmişti.

New York Times, Flynn’ın Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriğiyle ilgili soruşturma açılabileceğini bildirmişti. İkili arasındaki görüşmenin eski başkan Barack Obama yönetiminin Rusya’ya yeni yaptırımları açıkladığı gün yapılması, Flynn ile Kislyak’ın söz konusu yaptırımları masaya yatırdığı iddiasını gündeme getirmişti. Washington Post gazetesi de geçen cuma Flynn’ın o görüşmede yaptırımları da ele aldığını yazmıştı.

Gülen hakkında yazmıştı

58 yaşındaki emekli Flynn, kasım ayında Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini savunan bir yazı kaleme almıştı.

Flynn, yazısında şöyle demişti: “Arka bahçemiz Pensilvanya’ya rahatça yerleşmiş bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington’ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye’ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye’nin bakış açısıyla Washington, Türkiye’nin Usame bin Ladini’ne sığınak oluyor. 11 Eylül’den sonra Usame bin Ladin’in Türkiye’de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?”