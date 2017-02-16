Trump’ın ekibinde ikinci fire: Çalışma bakanlığı için önerilen Puzder adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın çalışma bakanlığı için önerdiği Andrew Puzder adaylıktan çekildi.

Trump’ın ekibinden ilk fire Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn’in istifasıyla gelmişti.

BBC Türkçe’nin haberine göre Trump’ın ekibinden ikinci fire ise çalışma bakanlığı için düşünülen Andrew Puzder’in adaylıktan çekilmesiyle geldi. ABD başkanına aday gösterildiği için teşekkür eden Puzder, çekilme kararını ailesiyle yaptığı değerlendirme sonucunda aldığını söyledi.

Puzder hedefteydi

Hardee’s ve Carl’s Jr. adlı restoranlar zincirinin icra kurulu başkanı milyarder Puzder, kadınlar ve restoranlarında çalışanlar hakkında söyledikleri nedeniyle eleştiriliyordu.

Puzder’a yönelik muhalefette, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkması ve yasal olmayan işçi çalıştırmasının yanısıra eski eşine şiddet uyguladığı iddiası etkili oldu.