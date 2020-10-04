Trump’ın doktoru: Durumu iyi, yarın taburcu edilebilir

Covid-19’a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini, böyle devam etmesi durumunda pazartesi günü taburcu edilebileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Trump, perşeme gecesi testinin pozitif çıktığını açıklamış, cuma günü de hastaneye kaldırılmıştı.

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AA’nın haberine göre Conley, Trump’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve hayati organlarında kaygı verici herhangi bir durum bulunmadığını söyledi.

Trump’ın doktoru şu ifadeleri kullandı: “Başkan virüse yakalandıktan sonra iki kez oksijen seviyesinde düşüş yaşandı. İlki cuma sabahı yaşandı ve kendisine bir saat kadar oksijen takviyesi yapıldı, diğeri de dün sabah yaşandı ancak hızlıca toparladı.”

Trump’ın tüm değerlerinin yakından izlendiğini ve şu anda hastalığının iyileşme sürecinin iyi gittiğini kaydeden Conley, “Eğer iyileşme süreci şimdiki gibi devam ederse kendisini yarın hastaneden taburcu edebiliriz” dedi.