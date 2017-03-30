Trump’ın dışişleri bakanı ‘sır vermedi’: YPG’yle işbirliğini itinayla geçiştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla basın toplantısında ABD’nin Suriye’de Rakka operasyonu kapsamında Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) işbirliği konusunda geri adım atmazken, soruları da itinayla geçiştirdi.

Trump yönetiminden Ankara’ya ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Tillerson, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından Çavuşoğlu’yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yerli ve yabancı gazetecilerin sorularının odak noktası Türkiye’nin ‘terörist’ olarak gördüğü YPG’nin liderliğindeki DSG ile uluslararası koalisyon ve ABD’nin işbirliğinin ikili ilişkileri nasıl etkilediği üzerineydi.

Gazeteciler Rakka operasyonunda da Obama yönetiminin tavrından dönmeyerek DSG’yi tercih eden ABD’nin dışişleri bakanını soru bombardımanına tuttu.

‘Faydalı tartışmalar, farklı seçenekler’

Tillerson ise müttefik Türkiye ile ABD’nin olası seçenekleri değerlendirdiğini söylemekten başka somut bir açıklamada bulunmadı.

“Birçok farklı opsiyon söz konusu”, “Faydalı bir toplantı gerçekleştik” gibi cümleleri ısrarla tekrarlayan Tillerson, böylece ABD’nin yeni yönetiminde de tavır farklılığı olmayacağının sinyalini vermiş oldu.

Tillerson son bir kez daha aynı sorunun gelmesi üzerine, şunları söyledi: “IŞİDle mücadele konusunda tekrar vurgulamak gerekirse, bu konuda herkes kendi yolunda devam ediyor. IŞİD nerede ortaya çıkıyorsa buna herkes müdahalede edecektir. Burada kullanılan taktikler konusunda ise farklılıklar var. Askeri faaliyetler konusundaki tartışmalar bu yüzden devam ediyor. Bugün de ne tarz seçenekler var bunları gözden geçirdik. Evet zor tercihler bunlar farkındayım ama faydalı tartışmalar devam ediyor. ABD ve Türkiye bu koalisyonun bir parçası olarak ortaklığa devam edecektir.”

Çavuşoğlu ise aynı sorulara ABD’nin Obama yönetiminin YPG konusunda Türkiye’yi dinlemediği ancak bu yeni yönetimin daha farklı davranmasını bekledikleri yanıtını verdi.