Trump destekçisi, Rusya soruşturmasında ‘yalan söylemek’ten suçlu bulundu

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski arkadaşı ve siyasi destekçisi Roger J. Stone Jr., ‘Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine karışması’ soruşturmasında savcılara ‘Trump’ı korumak amacıyla’ yalan söylemekten ve soruşturmayı engellemekten suçlu bulundu.

Roger Stone. Fotoğraf: Bloomberg

The New York Times’ın haberine göre, Trump’ın 2016’daki başkanlık kampanyasını yürüten en önemli isimlerden 67 yaşındaki Stone, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’ne yalan söylemek, potansiyel tanıkların ifade vermesini ve soruşturmanın genişletilmesini engellemeye çalışmak gibi yedi ayrı iddiadan yargılanan Stone, ‘hepsinden de suçlu’ bulundu.

Reklam

Stone’un suçlu bulunmasıyla birlikte, Rusya tarafından Demokrat Parti bilgisayarlarından yasadışı yollarla edinilerek WikiLeaks’e sızdırıldığı iddia edilen, Demokratların Başkan Adayı Hillary Clinton’a ait e-postaların, 2016 ABD başkanlığı seçim kampanyasının en kızıştığı zamanda, rakibi aleyhine kullanıldığı da doğrulanmış oluyor.

Stone’a karşı iddianameyi hazırlayan savcı Jonathan Kravis, Stone’un Trump’ın kampanyasını yürüttüğü sırada WikiLeaks’in yayınladığı, Hillary Clinton hakkındaki sızıntıları, ‘eline geçen her fırsatta’ kullandığını belirtti.

‘Azil’ soruşturmasında eski Ukrayna büyükelçisi ifade verdi

Öte yandan, ABD’de Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen, Başkan Donald Trump’ın azil (görevden alma) süreci halka açık oturumları kapsamında Ukrayna’nın eski ABD Büyükelçisi Marie Yovanovitch ifade verdi.

Reklam

Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile temmuz ayındaki telefon görüşmesinde, Zelenskiy’e gelecek yılki başkanlık seçiminde Demokrat Partili rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ı soruşturması için baskı yaptığı iddia edilmişti. ABD Kongresi’ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Yovanovitch’in adı ilk kez Beyaz Saray tarafından yayımlanan Başkan Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçen 25 Temmuz’daki telefon görüşmesinde geçmişti. Telefon görüşmesinde Trump, Yovanovitch’in kötü bir büyükelçi olduğunu ve başına kötü şeyler gelebileceğinden bahsetmişti. Zelenskiy de bu yoruma katıldığını ifade etmişti. Trump, daha sonra Yovanovitch’in görevine son vermişti.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Yovanovitch, 30 yıldır ABD’ye diplomat olarak hizmet verdiğini vurgulayarak, “Görevim 30 yıldır ABD’nin dış politikalarını uygulamak. Bugüne kadar hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimleriyle çalıştım. Diplomatlık görevi partilerin çizgisinde davranarak icra edilmez” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise görevden aldığı Ukrayna Büyükelçisi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, “Yovanovitch’in görev aldığı her yer kötüye gitti. Somalide’ydi, orası kötüye gitti. Ukrayna’ya gitti, Ukrayna lideriyle yaptığım görüşmede kendisi onun hakkında olumsuz konuştu. Büyükelçileri atamak ABD Başkanlarının mutlak hakkıdır” mesajını paylaştı.