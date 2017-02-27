Trump’ın derdi ‘savunma’: Askeri harcamalara 54 milyar dolarlık artış istedi

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yılın bütçesi için savunmaya 54 milyar dolarlık bir artış istedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre gelecek yılın bütçesinde dış mali yardım ve çevre gibi alanlarda büyük kesintiler yapması beklenen Trump, savunmaya ise yüzde 9’luk bir artış talep edeceğini açıkladı. Trump’ın bütçe teklifinin son halini gelecek ay sunması bekleniyor.

ABD’nin 45’inci başkanı, Beyaz Saray’da eyalet valileriyle toplantısında yaptığı konuşmada, “Daha az parayla daha çok şey yapacağız ve devleti daha küçük ve hesap verebilir hale getireceğiz. Tükenmiş ABD ordusunu, en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda yeniden inşa etmek için, bu bütçede savunma harcamalarında tarihi bir artış olacak” dedi.

Seçim kampanyasında askeri harcamaları artırma sözü veren Trump, bütçenin ordu, güvenlik ve ekonomik kalkınma ağırlıklı olacağını söylemişti.

Trump ayrıca altyapı harcamalarına dair planlarını da yarın Kongre’de yapacağı konuşmada açıklayacağını belitti: “Altyapıya büyük paralar harcamaya başlayacağız.”