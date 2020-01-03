Trump’ın Demokrat rakipleri: Başkanın tehlikeli oyunu

ABD’nin, Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına yönelik düzenlediği füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürmesi sonrası Demokrat Parti başkan aday adayları Bernie Sanders ve Elizabeth Warren, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hamlesini ‘umursamaz’ ve ‘tehlikeli’ olarak yorumladı.

Fotoğraf: businessinsider.com

Elizabeth Warren (solda) Bernie Sanders (sağda)

2002 yılında Irak savaşına da karşı oy kullandığını belirten Sanders Twitter’dan şunları söyledi: “Bunun bölge için büyük bir yıkım olacağından endişeleniyordum, haklı çıktım. Trump’ın bu yeni hamlesi bize Orta Doğu’da yeni bir savaşa, sayısız cana ve trilyon dolara mal olacak. Trump ‘bitmeyen savaşı bitirmeyi’ vaadetmişti; ancak yeni bir savaşın yolunu açtı.”

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Trump's dangerous escalation brings us closer to another disastrous war in the Middle East that could cost countless lives and trillions more dollars.



Trump promised to end endless wars, but this action puts us on the path to another one. — Bernie Sanders (@BernieSanders) January 3, 2020

Elizabeth Warren ise Süleymani’nin binlerce canın kaybedilmesinden sorumlu bir katil olduğunu belirterek, “Ancak bu umursamaz hamle İran’la olan gerginliği tırmandırdı ve birçok muhtemel ölümün, Orta Doğu’da yeni bir savaşın yolunu açtı. Önceliğimiz bir başka pahalıya patlayacak savaştan kaçınmak olmalı” diye konuştu.

Soleimani was a murderer, responsible for the deaths of thousands, including hundreds of Americans. But this reckless move escalates the situation with Iran and increases the likelihood of more deaths and new Middle East conflict. Our priority must be to avoid another costly war. Reklam January 3, 2020

New Mexico senatörü Tom Udall ise Trump’ın ülkeyi İran’la ‘illegal’ bir savaşa sürüklediğini belirterek, “Bunu Kongre onayı olmadan yapıyor. İran ile yasa dışı bir savaşın engellenmesi için acilen yasa geçirilmeli. Kongrenin hemen devreye girmesi gerekiyor” dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Süleymani’nin birçok Amerikalı’nın katili olduğunu savunarak, söz konusu saldırıya destek verdi.

Trump’a söz konusu operasyondan dolayı teşekkür eden Graham, “Amerikalıları öldürmek ve yaralamanın bedeli oldukça yükseldi. Elinde Amerikan kanı olan İran rejimine büyük darbe. Süleymani, Ayetullah rejiminin en acımasız ve kirli üyelerinden biriydi. Elinde Amerikan kanı vardı” dedi.

Graham ayrıca, İran’ın saldırılarına devam etmesi durumunda büyük bedeller ödemeye devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Bu sözlerim İran rejimine: Daha fazlasını isterseniz alacaksınız. Petrol piyasasında bulunmak istiyorsanız Amerika ve müttefiklerini yalnız bırakın ve dünyanın en büyük terör finansörü olmaya son verin. İran, Amerika ve müttefiklerimize saldırmaya devam ederse petrol rafinerilerinin imhasını da içeren en ağır bedelleri ödemelidir.”