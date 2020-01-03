Trump’ın Demokrat rakipleri: Başkanın tehlikeli oyunu

ABD’nin, Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına yönelik düzenlediği füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani ve Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürmesi sonrası Demokrat Parti başkan aday adayları Bernie Sanders ve Elizabeth Warren, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hamlesini ‘umursamaz’ ve ‘tehlikeli’ olarak yorumladı.
2002 yılında Irak savaşına da karşı oy kullandığını belirten Sanders Twitter’dan şunları söyledi: “Bunun bölge için büyük bir yıkım olacağından endişeleniyordum, haklı çıktım. Trump’ın bu yeni hamlesi bize Orta Doğu’da yeni bir savaşa, sayısız cana ve trilyon dolara mal olacak. Trump ‘bitmeyen savaşı bitirmeyi’ vaadetmişti; ancak yeni bir savaşın yolunu açtı.”
Elizabeth Warren ise Süleymani’nin binlerce canın kaybedilmesinden sorumlu bir katil olduğunu belirterek, “Ancak bu umursamaz hamle İran’la olan gerginliği tırmandırdı ve birçok muhtemel ölümün, Orta Doğu’da yeni bir savaşın yolunu açtı. Önceliğimiz bir başka pahalıya patlayacak savaştan kaçınmak olmalı” diye konuştu.
New Mexico senatörü Tom Udall ise Trump’ın ülkeyi İran’la ‘illegal’ bir savaşa sürüklediğini belirterek, “Bunu Kongre onayı olmadan yapıyor. İran ile yasa dışı bir savaşın engellenmesi için acilen yasa geçirilmeli. Kongrenin hemen devreye girmesi gerekiyor” dedi.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Süleymani’nin birçok Amerikalı’nın katili olduğunu savunarak, söz konusu saldırıya destek verdi.
Trump’a söz konusu operasyondan dolayı teşekkür eden Graham, “Amerikalıları öldürmek ve yaralamanın bedeli oldukça yükseldi. Elinde Amerikan kanı olan İran rejimine büyük darbe. Süleymani, Ayetullah rejiminin en acımasız ve kirli üyelerinden biriydi. Elinde Amerikan kanı vardı” dedi.
Graham ayrıca, İran’ın saldırılarına devam etmesi durumunda büyük bedeller ödemeye devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:
“Bu sözlerim İran rejimine: Daha fazlasını isterseniz alacaksınız. Petrol piyasasında bulunmak istiyorsanız Amerika ve müttefiklerini yalnız bırakın ve dünyanın en büyük terör finansörü olmaya son verin. İran, Amerika ve müttefiklerimize saldırmaya devam ederse petrol rafinerilerinin imhasını da içeren en ağır bedelleri ödemelidir.”