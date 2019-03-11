Trump’ın danışmanı 400 asker bırakma gerekçesini açıkladı: IŞİD tehdidi sürüyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme planına rağmen bölgede 400 asker bırakma kararını IŞİD’in halen tehdit oluşturmasına bağladı.

Fotoğraf: Reuters

Trump IŞİD’in elinde kalan son toprak parçasının da alındığını açıklamış ve ABD ordusunun zaferini ilan etmişti. Bununla birlikte ABD bölgede 400 asker bırakma kararı almıştı. Bu çelişkiyi IŞİD’in yok edilememesine bağlayan ABD’li yetkililere Bolton da eklendi.

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ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump’ın açıklamasının örgütün tamamen bittiği anlamına gelmediğine dikkat çeken Bolton, “IŞİD savaşçıları Suriye ve Irak’ta dağılmış halde halen varlıklarını sürdürüyor. Dünyanın diğer yerlerinde büyümeye çalışıyorlar. IŞİD, tehdit oluşturmaya devam ediyor” diye konuştu.

400 asker karanının IŞİD’in tekrar güçlenmesini engellemek için alındığını belirten Bolton, “IŞİD’in kendini olası bir yenileme durumu ortaya çıkarsa bu sayede müdahale edebiliriz” dedi.