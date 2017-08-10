Trump’ın çocukluğunu geçirdiği ev Airbnb’den 777 dolara kiralanabilecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın New York’ta çocukluğunu geçirdiği ev, internet üzerinden konaklama hizmeti veren Airbnb’den gecelik 777 dolara (yaklaşık 2700 TL) kiralanabilecek.

BBC Türkçe’nin haberine göre New York’un Queens bölgesinde yer alan beş yatak odalı, üç banyolu, 20 kişi kapasiteli ev, Trump’ın ABD başkanı seçilmesinden iki ay sonra 2.14 milyon dolara (yaklaşık 7 milyon 550 bin TL) satılmıştı.

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İlanda, görevdeki ABD başkanının evinde birkaç gün kalmanın ‘eşsiz bir fırsat’ olduğu ve Trump’ın yaşadığı günlerden bu yana evin fazla değişmediği belirtiliyor.

Mobilyalar, ‘Trump orada halen yaşıyormuş gibi’, onun zevki düşünülerek seçilmiş.

Trump’ın dev karton maketi karşılayacak

Kiracıları evin salonunda Trump’ın karton maketi karşılayacak. İlana göre, gerçek boyutlardaki maket Trump’a en yakın televizyon kanallarından Fox News’u izlerken ‘harika bir refaaktçi’.

Ev, Trump’ın babası Fred Trump tarafından 1940 yılında inşa edilmiş.

ABD başkanı, doğum belgesinde kayıtlı bu evde dört yaşına kadar yaşamış.