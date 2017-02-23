Trump’ın ‘belgesiz’ bütün göçmenleri Meksika’ya gönderme planına tepki: Böyle bir dayatma kabul edilemez

ABD Başkanı Donald Trump’ın kökeni ne olursa olsun bütün ‘belgesiz’ göçmenleri Meksika’ya gönderme planı tepkiyle karşılandı: “Böyle bir dayatma kabul edilemez.”

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Trump, salı günü ülkedeki ‘belgesiz’ göçmenleri, kökenleri ne olursa olsun, Meksika’ya sınır dışı edecek bir yönerge yayınladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, söz konusu yönergeyle ilgili, “Meksika böyle bir dayatmayı kabul etmeyecektir. Bunu kabul etmeyeceğiz çünkü kabul etmek zorunda değiliz ve ülkemizin çıkarına uygun değil” diye konuştu.

Trump’ın ABD-Meksika sınırına duvar örüp maliyetini de Meksika’ya ödetme ‘planı’nın tartışmaları sürerken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Meksika’ya giderek yeni yönergenin uygulanması için yetkilileri ikna etmeye çalışacak.

Videgaray, ziyaret öncesi ABD’nin Meksika vatandaşlarına yönelik uygulamaları konusunda da uyarılarda bulundu: “Meksika hükümeti, vatandaşlarının yurt dışında maruz kaldığı işlemlerin insan haklarına uygun olduğundan emin olmak için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütleri harekete geçirmekten çekinmeyecektir.”