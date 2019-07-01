Trump’ın basın sözcüsü Kuzey Kore buluşmasına gazetecileri zor sokabildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmesinde Beyaz Saray’ın basın sözcüsü ABD’li bir gazeteciyi toplantıya sokabilmek için Kuzey Koreli güvenlik görevlileriyle fiziksel münakaşaya girmek zorunda kaldı.

BBC’de yer alan videoda Stephanie Grisham’ın, güvenlik görevlilerinden birini iterek ABD’li basın mensubuna “Geç, geç, geç” dediği ve sonrasında “Yardım edin!” diye bağırdığı görülüyor.

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Normalde ABD başkanının yardımcıları tüm ziyaretlerinde Beyaz Saray basın ofisi bir grup fotoğrafçı, kameraman ve muhabirin toplantılara girmesine izin veriyor.