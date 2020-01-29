Trump’ın ‘Barış Planı’na Filistin’den cevap: Bin kere hayır

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün ‘Yüzyılın Planı’ adını verdiği ve Kudüs’ün bölünmemiş bir şekilde İsrail’e ait olmasının öngörüldüğü ‘Orta Doğu Barış Planı’nı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas kabul etmeyerek, “Bin kere hayır” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ramallah’ta basın toplantısı düzenleyen Abbas, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘barış planını’ reddettiklerini açıklayarak, “Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan’ın bu planı kabul etmesi mümkün değil. ‘Yüzyılın Anlaşması’na bin kere hayır diyoruz. Kudüs satılık değildir” diye konuştu.

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Mahmud Abbas, Filistin’in ilkelerine ve uluslararası meşruiyet temelinde müzakerelere bağlı olduklarını belirterek, “Bütün gücümüzle savaşacağız. Bu savaştaki öncelikli silahımız ise barışçıl harekettir” ifadelerini kullandı.

İsveç ve İran’dan da plana tepki

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi de Trump’ın açıkladığı ‘Orta Doğu Barış Planı’na tepki gösterdi.

ABD’nin planının İsveç ve Avrupa Birliği’ni (AB) bağlamadığını belirten Linde, “İsveç ve AB’nin İsrail-Filistin sorunu konusundaki konumu açık. İsrail ve Filistinliler her iki devletin başkenti Kudüs’te barış ve güvenlik içinde yaşarken, uluslararası hukuka sıkıca bağlı müzakere edilen iki devletli çözümü destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi ise Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu vurgulayarak, İsrail rejiminin Filistin topraklarında işgalci olduğunu söyledi.

Musevi, “Filistin sorunun çözümü ancak Filistinliler arasında yapılacak referandum ile çözülebilir. Bunun dışındaki tüm anlaşmalar kınanmalıdır” ifadelerini kullandı.