Trump’ın azli davası, Senato’ya gönderildi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın azledilme gerekçeleriyle ilgili iki maddenin Senato’ya gönderilmesini onayladı.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylama sonucu. Fotoğraflar: Reuters

ABD Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’ın azline yönelik ‘Görevini kötüye kullanma’ ve ‘Kongre’nin işleyişini engelleme’ suçlamalarını içeren maddeler, Demokrat çoğunluğun oylarıyla 19 Aralık 2019’da kabul edilmiş, Trump, başkanlıktan azledilmişti.

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Amerika’nın Sesi, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin üç hafta boyunca bu maddeleri Senato’ya göndermeyerek sürecin yavaşlamasına neden olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada, iki azil maddesinin 193 ret oyuna karşın 228 oyla Senato’ya gönderilmesi onaylandı.

Pelosi, Senato’ya gönderilecek ‘savcı’ ekibiyle.

Pelosi, Trump hakkındaki azil soruşturmasının Senato’daki yargılama sürecinde savcılık görevi üstlenecek üyelerin de şu isimlerden oluştuğunu açıkladı: Temsilciler Meclisi’ndeki soruşturmayı idare eren İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve azil maddelerini onaylayan Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, yedi kişilik ‘savcılık’ ekibine başkanlık edecek. Hukuk kökenli kişilerden seçildiği gözlenen ekipte New York vekili Hakeem Jeffries, Teksas vekili Sylvia Garcia, Florida vekili Val Demings, Colorado vekili Jason Crow ve California vekili Zoe Lofgren bulunuyor.

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Temsilciler Meclisi Trump’ı azletmiş olsa da, Başkan’ın görevden alınıp-alınmayacağına Senato’daki yargılama sonucunda karar verilecek.