Trump’ın azil taslağı komitede kabul edildi, Temsilciler Meclisi ve Senato oylaması bekleniyor

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik iki azil maddesini onayladı ve azil maddesi taslağını Temsilciler Meclisi’ne gönderdi. İki madde de 17’ye karşı 23 oy ile kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin kararı açıklanırken. Fotoğraf: Reuters

ABD Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın azline yönelik ‘Görevini kötüye kullanma’ ve ‘Kongre’nin işleyişini engelleme’ maddelerini oylamak için yaptığı toplantıda iki madde de 17 Cumhuriyetçi vekilin ‘hayır’ oyuna karşılık 23 Demokrat vekilin ‘evet’ oyuyla kabul edildi. Maddeleri içeren taslak önümüzdeki hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda oylanacak. Dava taslağı, Temsilciler Meclisi’nden de geçmesi halinde Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’ya gidecek ve orada oylanacak.

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Amerika’nın Sesi, azil gerekçelerini içeren maddelerin Temsilciler Meclisi genel kurulunda gelecek hafta oylanmasının beklendiğini ve oradan geçeceğine kesin gözüyle bakıldığını bildirdi. Trump’ın bu şekilde ‘bir sürpriz olmazsa Amerikan tarihinde azledilen üçüncü başkan olacağını’ belirten Amerika’nın Sesi, Senato’daki oylamada ise Trump’ın azledilmesinin güç göründüğünü kaydetti.

Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu oluşturduğu 100 üyeli Senato’daki 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat iki de bağımsız üye bulunduğunu belirten Amerika’nın Sesi, azil kararının çıkması için salt değil, üçte ikilik bir çoğunluğun gerektiğini, bu durumda Senato’da Trump’ın azledilmesi ihtimalinin güç olduğuna işaret etti.

Noel ve Yılbaşı tatilinin ardından 2020’nin ilk günlerinde Senato’daki azil yargılamasının başlaması bekleniyor.