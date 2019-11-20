Trump’ın ‘azil’ soruşturmasındaki kilit isim: Ukrayna’ya baskı talimatı, başkandan geldi

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Kongre’de yürütülen azil soruşturmasında ifade veren ABD’nin Avrupa Birliği elçisi Gordon Sondland, Trump’ın talimatı ile olası rakibi Demokrat aday Joe Biden’a karşı Ukrayna’ya soruşturma açması yönünde baskı yapıldığını ve bu konuda Trump’ın ‘kişisel avukatı’ Rudy Giuliani ile çalıştığını söyledi.

Gordon Sondland. Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda yürütülen soruşturmanın kamuya açık oturumlarında, söyleyecekleri merakla beklenen ABD’nin Avrupa Birliği büyükelçisi Gordon Sondland ifade verdi.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Sondland, kendisi ve diğer çalışma arkadaşlarının, Başkan’ın kişisel avukatını Ukrayna diplomasisine dahil etmek istemediklerini ancak bunu yapmaları için Başkan Trump’tan talimat aldıklarını ifade etti.

Bu talimattan hoşlanmasalar da o anda bunun uygunsuz olduğunu düşünmediklerini kaydeden Sondland, kendisi ve diğer diplomatların kaçak diplomasi yürüttükleri yönündeki suçlamaları kabul etmedi.

Sondland, Giuliani’nin Ukrayna’yla ‘pazarlık yapmak’ için uğraştığını ve kendisinin de buna uymaktan başka seçeneği bulunmadığını çünkü Trump’ın bunu istediğini anlattı.

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Gordon Sondland, “Bu komisyonun üyelerinin bu karmaşık meseleleri tek bir soruda çerçevelendirmek istediğini biliyorum: Bir koz kullanıldı mı? Daha önce de ifade ettiğim gibi, yanıt ‘Evet’“ ifadesini kullandı.

Sondland, Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’den siyasi rakibi Joe Biden’ı soruşturmasını istediği telefon görüşmesinden bir gün sonra Kiev’de Trump’la görüştüğünü de doğruladı.

AB büyükelçisi, Zelenskiy ile Trump arasında 26 Temmuz tarihli telefon görüşmesinde soruşturma konusunun gündeme geldiğinden kuşkusu olmadığını ancak o anda bu görüşmenin kendisine çok ciddi gelmediğini ifade etti.

Sondland, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dahil Trump yönetiminin üst düzey üyelerini Başkan Trump’ın soruşturma konusunda Ukrayna’yla baskısıyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti. Sondland, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e, Ukrayna’ya yönelik Amerikan askeri yardımlarının soruşturma taleplerine ‘bağlanmasından’ endişe duyduğunu bizzat ilettiğini de söyledi.

Sondland, meseleyi ayrıntılarıyla dışişleri ve enerji bakanlıklarının mensupları ve Beyaz Saray çalışanlarına aktardığını, bunlar arasında Pompeo ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney’nin de olduğunu belirtti.

Herkesin “Trump’ın arzularını ve taleplerini” anladığını ifade eden Sondland, “Herkes biliyordu. Sır değildi” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre ise Sondland, Kongre’deki ifadesinde, Ukrayna’ya yapılacak önemli bir askeri yardımın, Biden’ın bu ülkedeki bir gaz şirketinin yönetim kurulunda olan oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma açılması şartına bağlandığını söyledi.

Sondland ilk ifadesinden haftalar sonra değişikliğe gitmiş, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na gönderdiği üç sayfalık ek metinde, Ukraynalı bir yetkiliye Biden ve oğluyla ilgili soruşturma açılmazsa silah yardımının olmayabileceğini söylediğini hatırladığını kaydetmişti.

Ancak Sondland bu ifadesinde 26 Temmuz’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir restoranda Trump’ı aradığını ve ‘soruşturma’ hakkında bilgi verdiğini anlatmadı. Telefondan taşacak kadar yüksek sesli konuşmada Trump’ın söylediklerini, Sondland’la aynı masadaki ABD’nin Kiev elçiliğinde çalışan David Holmes duydu.

Azil soruşturmasında ifade veren Holmes, Sondland’ın kendine “Başkan Trump’ın sadece Biden soruşturması gibi büyük bir şeye önem verdiğini” söylemişti.

Ukrayna müzakerelerinde Sondland’la çalışan eski diplomat Kurt Volker da dün verdiği ifadede, “Büyükelçi Sondland’ın büyük bir kişiliği olduğunu ve bazen gerçeküstü laflar edebildiğini” kaydetmişti.

Volker, Sondland ve Enerji Bakanı Rick Perry, Trump’ın normal devlet kanallarının dışında Ukrayna ile ilişkilerini yürüten üç isim olarak biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Enerji Bakanı Rick Perry ise Temsilciler Meclisi komisyonuyla işbirliği yapmayı reddediyor.