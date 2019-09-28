Trump’ın ‘azil’ soruşturmasında ABD dışişleri bakanı ifadeye çağırıldı

Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’a yönelik ‘azil’ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu ifadeye çağırdı ve elindeki belgeleri ilgili komisyonlarla paylaşmasını istedi. ABD’nin Ukrayna özel temsilcisi de istifa etti. Temsilcinin istifasının Trump’ın telefon görüşmesiyle ortaya çıkan krizle ilgili olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Mike Pompeo. Fotoğraflar: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump’ın, siyasi rakibi, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy’den istediği iddiası, ABD Temsilciler Meclisi’nin, başkanın ‘azledilmesi’ istemiyle soruşturmaya başlamasına yol açmıştı.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim Komisyonlarının her biri ayrı ayrı ABD Dışişleri Bakanı’nı, Ukrayna kriziyle ilgili ifadeye çağırdı.

ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi istifa etti

Kongre’de ifadeye çağırılanlar arasında dışişleri bakanlığından beş yetkilinin de de bulunduğu, bu yetkililerin iki hafta içince Kongre’ye ifade vermesi istendiği belirtildi.

İstifa eden ABD’nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker.

Söz konusu beş kişi arasında yer alan ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ise ABD saatine göre dün akşam istifa etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Volker’ın istifa nedeniyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

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Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Trump için azil sürecinin resmen başlatılmasına neden olan Ukrayna krizi ilk patlak verdiğinde, Biden’ın soruşturulması gerektiğini söylemişti.