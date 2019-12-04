Trump’ın ‘azil’ raporu: Görevini kötüye kullandığına ilişkin kanıt var

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu, Başkan Donald Trump hakkında yürütülen azil soruşturmasına ilişkin raporunu açıkladı. Raporda “Trump’ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığını duyurması için Ukrayna’ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin somut kanıtlar var” dendi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre tanıkların bu ifadelerine dayanarak 300 sayfalık bir rapor hazırlayan komisyon raporunda, Başkan Trump’a yönelik iki ayrı kategoride suçlama yöneltildi:

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Suçlamaların ilki, Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardımı ve Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı yönünde.

Trump’a, hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında, Kongre’de ifade vermeleri için celp gönderilen tanıklara ‘bu celpleri dikkate almamaları’ talimatı vererek soruşturmayı engellediği yönünde de ikinci bir suçlama yöneltildi.

Raporda yer alan bulguların “Trump’ın başka ülkelerin ABD seçimine müdahalesini talep ettiği, ulusal güvenliğe zarar verdiği ve Kongre’nin görevinin engellenmesi amacıyla benzersiz bir çalışma yürütülmesi” talimatını verdiğine dair resmi suçlamaların temelini oluşturması bekleniyor.

Raporda “Donald Trump, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi’nin yürüttüğü azil soruşturmasını tamamen engellemeyi amaçlayan ilk Başkan oldu” ifadesi de kullanıldı.