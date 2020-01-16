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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın azil davası ABD Senatosu’nda

ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilmesiyle ilgili Senato’daki yargılama süreci, savcılık görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi’nin azil maddelerini bugün resmi olarak sunmasıyla başladı. Azil başsavcısı olarak görev yapacak olan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff kürsüde azil maddelerini okudu. Senato maddeleri resmi olarak kabul etti.

ABD Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, Senato’da yemin etti. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, resmi protokollerin tamamlanmasının ardından Senato genel kurulu, azil mahkemesine dönüşecek. Duruşmalara başkanlık edecek olan ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts da Senato’ya giderek yemin etti. Roberts’ın ardından jüri görevi yapacak 100 senatörün de tek tek tarafsızlık yemini etmesi bekleniyor.

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Böylece azil sürecinin yargılama aşaması için Senato’ya resmen taşınmış olduğu belirtiliyor. Bu durumda Senato, yargılama sürecinde ‘azil mahkemesine’ dönüşecek. Senato’daki esas oturumların ise salı günü başlaması planlanıyor. Oturumlar iddia ve savunma tarafının açılış sunumlarıyla başlayacak.

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