Trump’ın avukatı itirafçı oldu: ABD Başkanı, ‘Birey 1’ kod adıyla resmen şüpheli

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen işbirliği yapmak üzere savcılıkla anlaştı ve seçimlerde başkan hakkında iddialarda bulunan bazı kişileri susturmak için para verdiğini kabul etti. Davanın başkanın başını yakabileceği konuşulmaya başlandı.

2016’ta Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerinde Rusya’nın dengeleri değiştirecek müdahalesi olduğu, Trump’ın aleyhindeki bazı iddiaların yasaların dışına çıkılarak örtbas edildiği ,bu amaçla usulsüz mali kaynaklar kullanıldığı yönünde yürütülen savcılık ve FBI soruşturmaları kapsamında Trump’ın eski avukatı Michael Cohen hakkında vergi davası açılmıştı. Bu dava Rusya’nın seçimi etkilediği yönündeki iddiaların yargıdaki ilk adımı olarak görülüyordu.

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Cohen, davanın görüldüğü New York’taki federal mahkemede hakim karşısına çıktı. 51 yaşındaki Michael Cohen, hakkındaki mali yolsuzluk ve seçim kampanyası sırasında usulsüzlük yapıldığı suçlamalarını kabul ederek savcılıkla anlaşma yoluna gitti.

Amerika’nın Sesi’nin mahkeme salonunda o anları takip eden gazetecilerden aktardığına göre Cohen önündeki kağıtları kafasını sallayarak imzaladı ve sonrasında derin bir nefes aldı. Savcılıkla yaptığı anlaşma Micheal Cohen’in 3-5 yıl arasında hapis cezası almasını öngörüyor. Cohen en az 20 yıl hapis cezası olasılığı ile karşı karşıyaydı. Cohen’in mahkumiyet kararı 12 Aralık’taki duruşmada belirlenecek.

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Cohen, federal savcılarla vardığı anlaşma uyarınca hakkındaki tüm sekiz suçlamayı kabul etti. Bu suçlamalar arasında vergi kaçırma ve bir mali kuruma yalan beyanat vermekle suçlanıyor. Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklara göre Michael Cohen ailesini korumak ve milyonlarca dolar zarardan kaçınmak amacıyla savcılıkla işbirliğine gitmeyi tercih etti.

Rusya iddiası şimdilik yargılamada yok

Trump’ın eski avukatı ve danışmanı Cohen’in savcılıkla yaptığı bu anlaşmanın Başkan Trump için önemli sonuçları olabileceğine dikkat çekilmiş, anlaşma kapsamında Cohen’in 2016 yılında Amerika’da Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasına yönelik özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturmada da savcılığa bilgi verebileceği dile getirilmişti. Ancak CNN televizyonu ve New York Times gazetesine göre, Cohen’in savcılıkla yaptığı anlaşma federal yetkililerle işbirliğini kapsamıyor.

Başkanın başını porno yıldızı yakabilir

Federal savcılar Cohen ile ilgili soruşturmada kendisi ve ailesinin sahibi olduğu taksi şirketinden elde edilen 20 milyon dolarlık krediye odaklanıyor. Soruşturmada bir diğer dikkat çekici unsur da porno yıldızı Stormy Daniels’a sessiz kalması için kampanya bütçesinden 130 bin dolar para ödendiği iddiasıydı. Cohen bu parayı kendi cebinden ödediğini söylemiş, hatta Trump’ın 130 bin doları Michael Cohen’e geri ödediği ortaya çıkmıştı.

Başkanın kodu ‘Birey 1’

New York Güney Bölgesi Savcı Yardımcısı Robert Khuzami, sonuç açıklandıktan sonra basına yaptığı açıklamada, sanık Michael Cohen’in avukatlığını yaptığı ‘siyasi aday’ (Trump) adına yaptığı ödemelerin kendisine geri ödenmesi için girişimde bulunduğunu doğruladı. Savcı, ‘adayın‘ kim olduğunu açıklamadı. Ancak mahkeme kayıtları, bu adayı ‘Birey 1’ olarak tanımlıyor ve bu kişi için “O sırada ABD başkanı olmuş kişi” nitelemesi yapıyor. Khuzami ayrıca, sanığın bu suçları bir avukat olarak işlemesinin de ahlaki açıdan önemli bir sorumsuzluk olduğunu dile getirdi.

Trump nasıl etkilenir?

Trump’ın uzun yıllardır yakın çalıştığı avukatı Michael Cohen bir süredir Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ekibiyle işbirliği yapabileceğinin sinyalini veriyordu. Trump’ın en sadık ekip arkadaşlarından biri olarak bilinen Cohen bir dönem Trump’tan söz ederken “Başkan için kurşunun önüne bile atlarım” demişti. Ancak Temmuz ayında ABC kanalına konuşan Cohen o röportajda “Aile ve ülke Başkan’dan önce gelir” ifadesini kullanmıştı.

Trump’ın avukatı Rudy Giuliani de geçen ay CNN’e verdiği röportaj sırasında Cohen’i itibarsızlaştırmaya çalışmış, Michael Cohen için yalancı diyerek “Şimdi de yalan söylemek için çok sebebi var” iddiasında bulunmuştu. Giuliani, Cohen’in savcılara başkana zarar verebilecek bilgi sağlayacağı konusunda ‘sıfır’ kaygı duyduklarını kaydetmişti.

Geçtiğimiz Nisan ayında Trump’ın eski avukatı Micheal Cohen’in ofisi FBI tarafından aranmış ve aramada çok sayıda belge ve dosyaya el konulmuştu. Cohen’in ofisinin aranması talimatı, Amerika’da 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği soruşturmasını yöneten özel yetkili savcı Robert Mueller’ın ofisinden gelmişti.

Trump Rusya ile işbirliği iddialarını reddediyor, Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasını da cadı avı olarak niteliyor. Rusya da bugüne kadar seçimlere müdahale ettiği iddiasını defalarca reddetti. Amerikan istihbarat kurumları ise Moskova’nın 2016 seçimine müdahale ettiği görüşünde.