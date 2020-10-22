‘Borat’ın yeni filminde Trump’ın avukatı gizli kamerada

Yeni ‘Borat’ filminde ABD Başkanı Donald Trump’ın halihazırdaki avukatlarından Rudy Giuliani’nin bir otel odasında gizli kamerayla çekilmiş ‘müstehcen’ görüntüsü yer aldı. Eski New York belediye başkanı, ‘TV muhabiri sandığı bir kadın’ın önünde yatağa uzanmış elini pantolonunun içine sokarak cinsel organına dokunuyor.

Borat’ı canlandıran komedyen/aktör Sacha Baron Cohen, ünlü siyasetçilerin kirli çamaşırlarını ortaya dökmekle ünlü. Cohen, ilkini 2006 yılında çektiği serinin ikincisini bu yıl çıkaracağını duyurmuştu. İlk filminde yanına aldığı TV yapımcısıyla Amerika’yı keşfeden Borat’a, Amerikan siyasetiyle ilgili bu filmde kızı eşlik ediyor.

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Bahsi geçen görüntü, Giuliani ile bir TV muhabiri kılığına girmiş Borat’ın kızının gizli kameralarla donatılmış bir otel odasına girmesiyle başlıyor.

Birden içeri giren Borat, adama, ”O 15 yaşında. Senin için çok yaşlı” diyor.

Film 23 Ekim Cuma günü Amazon Studios tarafından yayınlanacak.

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Giuliani, henüz görüntüye ilişkin bir açıklama yapmadı.