Trump’ın ardından: Yazar Atwood’un distopyası ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ yeniden ‘çoksatar’ listesinde

Dünyanın önde gelen yazarlarından Margaret Atwood, 1985 yılında yazdığı distopya romanı ‘Damızlık Kızın Öyküsü’nün Donald Trump’ın başkan olmasının ardından ABD’de yeniden ‘çoksatar’ olduğunu söyledi.

Guardian’da yer alan habere göre yazar Atwood, hem ayrımcı söylemleriyle gündemden düşmeyen hem de kürtaj karşıtı politika yürüten Trump’ın ABD başkanı olmasıyla beraber, George Orwell’in distopya romanı ‘1984’ ve ‘Damızlık Kızın Öyküsü’nün çoksatar listesine yeniden ilk sıralardan girdiğini söyledi.

‘Damızlık Kızın Öyküsü’nde teokratik bir diktatörlük döneminde, kadınların yönetici sınıf için çocuk dünyaya getirmeye zorlanması anlatılıyor.

“Kitap ilk basıldığında, geçen olaylar ihtimal dışı görünüyordu” diyen Atwood, “Ancak yazdığım dönemde, insanların daha önce yapmadığı hiçbir şeyi yazmadım, şimdi de tekrar yavaş yavaş gündeme gelmeye başlıyor” dedi.

‘Bir bakmışsın, Hitler’in Almanya’sındasın’

Atwood, ‘Damızlık Kızın Öyküsü’nü 17’nci yüzyıl Amerika’sındaki tutucu değerler üzerine yaptığı araştırmalardan ilham alarak yazdığını belirtti.

İlerlemenin düz bir çizgide giderek gelişen bir olgu olarak düşünüldüğünü söyleyen yazar, “Ama bu hiçbir zaman böyle olmadı, liberal bir demokraside olduğunu zannediyorsun, ertesi gün bir bakmışsın, Hitler’in Almanya’sındasın. Bu çok aniden olabilir” diye konuştu.

Afa Yayınları tarafından 1992’de yayınlanan ve baskısı tükenen ‘Damızlık Kızın Öyküsü’nü Türkiye’de bulmak hayli güç.