Trump’ın ‘abartılan oyuncu’ dediği Streep’ten ‘rövanş’: İlk yasa tasarısı başarısız olan sensin

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘abartılan oyuncu’ diye nitelediği Meryl Streep, Trump’ın ilk sağlık reformu tasarısının geri çekilmesinin ardından ‘rövanşını aldı.’

74’üncü Altın Küre Ödülleri’ndeki politik konuşması geceye damgasını vuran Streep, Trump’ı kastederek şunları söylemişti: “Ülkemizdeki en saygın koltukta oturması gereken kişi, kendisiyle rekabet edemeyecek engelli bir muhabirin taklidini yaptı. Bu benim kalbimi yaraladı. Bu görüntüyü aklımdan çıkaramıyorum çünkü bu bir film sahnesi değildi. Gerçek hayattı. Rol model olan, güçlü, herkesin hayatını etkileyen bir kişinin böyle bir şey yapması diğer insanlara da bunu yapma hakkını veriyor.”

Bu açıklamaların ardından Trump da Streep’e şu yanıtı vermişti: “Hollywood’un en çok abartılan oyuncularından Meryl Streep beni tanımamasına rağmen dün gece Altın Küre’de bana saldırdı. Büyük bir mağlubiyet yaşayan bir Hillary dalkavuğu.”

Bu sözlere karşılık vermeyen Streep, Trump’ın sağlık reformu tasarısının yeterli oy bulamayacağı endişesiyle geri çekilmesinin ardından rövanş almakta gecikmedi.

Twitter hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, Trump’a hitaben şunları yazdı: “Bir zamanlar benim için ‘abartılan oyuncu’ demiştin. En azından ilk filmim başarısız değildi. Ama senin ilk yasa tasarın öyle ;)”

Hey @realDonaldTrump, you once called me an overrated actress, at least my first film wasn't a fail but your first bill is! 😉 pic.twitter.com/1QJkCsHqBA

— Meryl Streep (@streepmeryI) March 26, 2017