Trump’ın 2018 bütçe teklifinden: Çevre ve tarıma kesinti, savunmaya öncelik

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’e ilişkin bütçe teklifi önerisi yayınlandı.

Beyaz Saray’ın yayınladığı Kongre’ye sunulacak 1 trilyon 150 milyar dolarlık bütçeye göre 12 bakanlıkla beraber çeşitli federal kurumlarda kesinti öngörülüyor. Buna göre Çevre Koruma Ajansı’ndan yüzde 31, dışişleri bakanlığından yüzde 29 ve tarım bakanlığından da yüzde 21 kesintiye gidilmesi hedefleniyor.

2018 bütçe teklifinde, savunma harcamalarında ise artış bekleniyor. Savunma bakanlığının yanı sıra ulusal güvenlik ve gazi işleri bakanlıkları yüzde 9’lara kadar bütçe artışından yararlanacak. Bunun yanı sıra bütçeden İsrail’e 3,1 milyar dolarlık yardım da planlanıyor.

Kesintilerle beraber ülkede binlerce federal çalışanın da işleri son verilecek. Bunun yanı sıra başta iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar olmak üzere kanser araştırmalarına, sanat aktivitelerine ve düşük gelirlilere sağlanan çeşitli hizmetlere kadar birçok kamu destekli programın sonlandırılacak.

‘Öncelik güvenlik’

Trump, bütçe teklifiyle ilgili konuşmasında öncelikli hedeflerinin güvenlik olduğunu tekrarladı: “Amerika’yı her şeyin önünde tutan bir bütçe, insanlarımızın güvenliğine öncelik vermek zorunda çünkü güvenlik olmadan refah olmaz.”

Bütçe teklifinin Kongre’de büyük tartışmaları da beraberinde getireceği düşünülüyor.