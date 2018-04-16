‘Trump’ı Suriye’de kalmaya ikna ettik’ diyen Macron yalanlandı: Misyonumuz değişmedi

Beyaz Saray, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Trump’ı Suriye’de kalmaya ikna ettik” sözünü düzeltti: “ABD’nin Suriye’deki misyonu değişmedi.”

ABD Başkanı Donald Trump 29 Mart’ta “Yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin” demişti. Ancak geçen 1.5 ayda Trump’ın dediğini tersi oldu. ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG kontrolündeki bölgede görünürlüğü daha da arttı, son olarak hafta füze harekatı düzenlendi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Trump’ın ‘çekileceğiz‘ açıklamasının sorulması üzerine şöyle konuştu: “Suriye’yi bu halde bırakıp gidemeyecekleri, kalmanın önemli olduğu konusunda Trump’ı ikna ettik. İkna ettiğimiz ikinci konu da operasyonun sınırı oldu. Biz Trump’ı operasyonun yalnızca kimyasal silahlara yönelik yapılması konusunda da ikna ettik.”

Beyaz Saray’dan özel basın açıklamasıyla yanıt

Macron’un sözleri üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders konuya özel basın açıklaması yaparak “ABD’nin Suriye’deki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilen en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda çok açık konuştu” dedi. Suriye’de bulunmalarının nedeninin IŞİD’i tamamen ezmek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları yaratmak olduğunu belirten Sanders “Ayrıca, bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bölgeyi güvence altına almak için hem askeri hem de finansal olarak daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz” hatırlatmasında bulundu.