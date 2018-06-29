Trump’ı protesto eden yüzlerce kadın gözaltına alındı: Aralarında oyuncu Susan Sarandon da vardı

Amerikan yönetiminin göçmen politikalarını protesto eden yüzlerce kadın kısa süreliğine gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın sıkı muhaliflerinden aktris Susan Sarandon da vardı.

Guardian’ın haberine göre Trump’ın göçmen politikalarını protesto etmek isteyen 575 kadın, Adalet Bakanlığı içindeki Senato ofisini işgal etti.

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Kadın hakları örgütlerinin çağrısıyla toplanan kadınlar, açık denizlerde kurtarılan sığınmacılara ilk yardım müdahalesinde verilen acil yardım battaniyelerine benzer parlak kıyafetler giydi.

Polisin, protestoyu sonlandırmaları için anons yaptığı kadınlar uzun süre slogan attı. Polisin uyarılarına kulak asmayan kadınlar kısa süreliğine gözaltına alındı. Gözaltına alınan 575 kadın arasında 71 yaşındaki aktris Susan Sarandon da vardı.