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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül!

İranlı milletvekili Ahmad Hamzeh, ABD Başkanı Donald Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül verileceğini ilan etti.

Fotoğraf: reuters

Reuters’ın İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’ya dayandırdığı haberde, vekilin meclis üyelerine, “Kirman eyaletindeki insanlar adına, her kim Trump’ı öldürürse ona üç milyon dolar nakit ödül vereceğiz” dediği belirtildi.

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Hamzeh, bu vaadin İran’ın ruhani liderleri tarafından verilmiş bir karar olup olmadığına dair herhangi bir detay paylaşmadı.

Kirman, Trump’ın talimatıyla öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin memleketi.

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