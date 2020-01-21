İranlı milletvekili Ahmad Hamzeh, ABD Başkanı Donald Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül verileceğini ilan etti.

Fotoğraf: reuters

Reuters’ın İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’ya dayandırdığı haberde, vekilin meclis üyelerine, “Kirman eyaletindeki insanlar adına, her kim Trump’ı öldürürse ona üç milyon dolar nakit ödül vereceğiz” dediği belirtildi.

Reklam

Hamzeh, bu vaadin İran’ın ruhani liderleri tarafından verilmiş bir karar olup olmadığına dair herhangi bir detay paylaşmadı.

Kirman, Trump’ın talimatıyla öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani’nin memleketi.