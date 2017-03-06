Trump’ı FBI yalanladı: Dinleme yapılmadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası döneminde selefi Barack Obama’ın talimatıyla ‘dinlendiği’ iddiası FBI tarafından yalanlandı.

Trum iddiasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmamıştı.

FBI Direktörü James Comey, adalet bakanlığına çağrı yaparak Obama’nın Trump’ın telefonlarının dinlenmesi talimatı verdiğini resmi olarak reddetmesini talep etti. Comey bu iddianın yanlış olduğunu belirterek düzeltilmek zorunda olduğunu söyledi.

ABD’deki başkanlık seçimlerinde görevde bulunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nın eski direktörü James Clapper da Trump’ın iddiasını yalanlayarak herhangi bir mahkeme emri olmadığını belirtti: “Seçilmiş başkan hakkında, ne aday olduğu zaman ne de kampanya döneminde bir dinleme operasyonu gerçekleştirilmedi.”