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Trump’dan Obama’ya ‘kanıtsız’ suçlama: Seçimden önce telefonumu dinletmiş

 

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama’nın seçimlerden önce telefonunu dinlettiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Konuyla ilgili ‘her zamanki gibi’ Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, şunları yazdı: “Korkunç! Az önce Obama’nın Trump Tower’daki telefonumu zaferden hemen önce ‘dinlediğini’ öğrendim.”

Trump, iddiasına kanıt sunmazken bir mahkemenin dinleme talebini reddettiğini de öne sürdü.

Trump “İddiaya girerim iyi bir avukat Başkan Obama’nın ekim ayında, seçimin hemen öncesinde telefonumu dinlemesinden iyi bir dava çıkarır” yorumunda da bulundu.

Obama, Trump’ın iddiasıyla ilgili yorum yapmazken Obama’nın dış politika danışmanı ve özel kalem müdürü Ben Rhodes, Twitter’dan hiçbir başkanın dinleme emri veremeyeceğini yazdı: “Hiçbir başkan dinleme emri veremez. Bu kısıtlamalar vatandaşları senin gibi insanlardan korumak için getirildi.”

Trump, geçen günlerde yaptığı açıklamada ise ulusal güvenlik konusundaki bilgi sızıntılarının arkasında Obama’nın adamları olduğunu öne sürmüştü: “Bence sızan bilgilerin arkasında Obama var çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında. Bazı bilgilerin çok hassas olduğu bu sızıntılar muhtemelen Obama’nın adamları tarafından yapılıyor.”

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