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Yaramazlara biraz batar!

Trump’a yakın senatör: İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, ‘İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi‘ çağrısında bulundu.

Graham’ın çağrısı İdlib’de 22 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi.

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‘İdlib yok ediliyor’

Graham, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, “Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esad, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor” ifadesini kullandı.

Bunun on yıllardan beri yaşanan en büyük insani felaket olduğuna dikkat çeken Graham şöyle devam etti: “İran ve Rusya tarafından desteklenen Esed’in, bu gaddar saldırısının durması gerekir. Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir. Sayın başkan (Trump), bu katliamı durdurmak, milyonlarca daha mültecinin Suriye’den kaçabileceği daha büyük bir kaosa yol açacak insani krizin önüne geçmek ulusal güvenlik menfaatimizedir. ABD öncülüğündeki uluslararası toplumun; Rusya, İran ve Esad’e karşı durabileceğine, onların çekilerek Suriye’deki savaşın siyasi bir çözüme kavuşacağına yönelik güvenim tamdır.”

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