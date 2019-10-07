Trump’a yakın isimlerden ‘çekilme’ kararına tepki: Sözümüzü tutmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yapacağı harekat öncesi bölgedeki ABD askerlerini çekme kararına, ABD yönetiminde kendisine yakın isimler ve Cumhuriyetçilerden tepki geldi. Tepkilerini en açıkça ifade edenler ise Trump’ın en yakınındaki iki parti lideri ile yönetiminde eskiden görev almış isimler oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Trump’ın üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti’nin ABD Temsilciler Meclisi’ndeki azınlık lideri Kevin McCarthy, ABD başkanının karar hakkında kendisini bilgilendirmesinden sonra katıldığı Fox News televizyonunun sabah programında, karardan duyduğu endişeyi ifade etti.

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AP’nin haberine göre, McCarthy, şöyle dedi: “Bizimle birlikte savaşanlara ve bize yardım edenlere karşı sözümüzü tuttuğumuzdan emin olmak istiyorum. Bir taahhütte bulunmuşsanız ve birisi de sizinle birlikte savaşmışsa, Amerika verdiği sözü tutmalıdır.”

Trump’ın en yakın destekçilerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham ise katıldığı aynı programda, duyduğu hayal kırıklığını saklamayarak, ABD Başkanı’nın kararını ‘ileriyi göremeyen’ ve ‘sorumsuzca’ olarak nitelendirdi.

Graham: İran’ın ağzının suyunu akıttı

Graham, şunları söyledi: “Başkanın bu düşüncesizce kararı, bütün kazanımlarımızı geri çevirdi ve bölgeyi kaosun içine sürükledi. Bu karar, İran’ın ağzının suyunu akıttı. Ben bir IŞİD militanı olsam, ikinci bir hayat sigortası yaptırırdım.” Graham, ‘Başkan Trump’ı sevdiğini ve ona yardım etmeyi denediğini’ belirterek, şöyle devam etti: “Bu, benim için tam göbeğinden sinir bozucu bir durum.”

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Trump yönetiminin eski bürokratları da karara sert tepki gösterdi. ABD’nin eski BM büyükelçisi Nikki Haley, “Bizim arkamızda olmalarını bekliyorsak, müttefiklerimizin daima arkasında durmalıyız” derken, ‘Kürtlerin Suriye’de IŞİD’e karşı savaşta çok etkili olduğunu’ belirtti. Haley şöyle devam etti: “Onları ölüme terk etmek büyük bir hata olur.”

ABD’nin eski IŞİD’e Karşı Koalisyon Özel Temsilcisi Brett McGurk ise Trump’ı, ‘bilgi sahibi olmadan ve üzerinde düşünüp taşınmadan düşüncesizce karar almakla’ suçladı. McGurk, Trump’ın ‘başkomutan’ olmadığını söyleyerek, Başkan’ı protesto amacıyla istifa etmişti.