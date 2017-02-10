Trump’a ‘ret üstüne ret’: ‘Vize kısıtlaması’nın iptali onaylandı

ABD’de federal bir temyiz mahkemesi, yedi ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması getiren başkanlık kararnamesinin iptalini onayladı.
ABD Başkanı Donald Trump söz konusu kararnameyi iki hafta önce imzalamıştı. İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik kararın yürürlüğe girmesiyle beraber ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında protesto gösterileri düzenlenmişti.
New York’ta bir mahkeme Trump’ın kararnamesini askıya almış, bölge yargıcı James Robart da söz konusu kararnamenin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti.
Yargıca ‘sözde’ yakıştırması yapan Trump, “Özünde ülkemizde yasalara itaatin sağlanmasını engelleyen bu sözde yargıcın kanaati saçmadır ve üst mahkemede bozulacaktır!” demişti.
Temyiz mahkemesine de takıldı
Buna karşılık San Fransisco’daki temyiz mahkemesi, Trump’ın kararnamesini iptal eden mahkeme kararını üç yargıcın oy birliğiyle onayladı.
Mahkeme, Trump yönetiminin yedi ülkenin vatandaşlarına giriş yasağına gerekçe gösterdiği ‘ulusal güvenliğin tehlikede bulunduğu’na ilişkin hiçbir kanıt sunmadığını vurguladı.
Trump yönetimi, kararı üç yargıçla veren temyiz mahkemesinden, davayı daha çok üyeli bir heyete götürmesini isteyebilir ya da doğrudan kesin kararı verecek ABD Anayasa Mahkemesi’ne gidebilir.
Yönetim Anayasa Mahkemesi’nde sekiz yargıçtan beşinin oyunu almak zorunda. Halen bir üyesi eksik olan mahkemede muhafazakâr ve liberal yargıçların eşit sayıda olması nedeniyle, hükümetin liberal yargıçlardan en az birini kendi yanına çekmesi gerekiyor.
Temyiz Mahkemesinin kararına tepki gösteren Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Mahkemede görüşürüz, ulusumuzun güvenliği tehlikede” dedi.
SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017
Trump gazetecilere kararı ‘siyasi’ bulduğunu söyleyip yönetimin eninde sonunda kazanacağını belirtti.
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