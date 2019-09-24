Trump’a resmen ‘azil’ soruşturması başlatıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, siyasi rakibi, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy’den istediği iddiası, ABD Temsilciler Meclisi’nin, başkanın ‘azledilmesi’ istemiyle soruşturmaya başlamasına yol açtı.

Pelosi, Trump’a azil soruşturması başlatıldığını açıkladı. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump hakkında resmen azil soruşturması başlatılacağını açıkladı.

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Pelosi, Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ABD Başkanı’nın anayasal sorumluluklarının ihlali olduğunu söyledi.

“Bizim görevimiz, cumhuriyeti (ABD) muhafaza etmek” diyen Nancy Pelosi, Trump’ın attığı adımların ‘ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına ihanet’ olduğunu söyledi. Pelosi “Başkan hesap vermeli, hiç kimse hukukun üstünde değildir” dedi.

Trump ise BM Genel Kurulu toplantıları için gittiği New York’ta, Pelosi’nin açıklamasına Twitter’dan tepki gösterdi. Trump, “BM’de onca iş yaptığımız ve başarı kazandığımız bu kadar önemli bir günü Demokratlar kasıtlı olarak Cadı Avı saçmalığı son dakikasıyla mahvetti. Ülkemiz için çok kötü!” mesajını paylaştı.

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Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Trump, daha sonra da “Daha görüşmenin dökümünü bile görmediler. Tam anlamıyla bir Cadı Avı” mesajı paylaştı.

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Trump, Ukrayna’nın yeni lideri Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı bir görüşmede kendisinden Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını istemişti. Demokratlar, haber doğruysa, Trump’ı ‘siyasi rakibine zarar vermeye yönelik açık bir çaba sergilemekle’ suçlamıştı.

Trump’ın yabancı ülke liderleriyle ilişkisi hakkında, 12 Ağustos’ta bir istihbarat yetkilisi tarafından ABD hükümetinin istihbarat yöneticisine şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. İlk olarak Washington Post tarafından yayınlanan şikayet ile ilgili bilgilerde, ‘Amerikan istihbarat topluluğu içindeki bir yetkilinin, ABD Başkanı Trump’ın “bir dünya liderine” verdiği sözü, son derece rahatsız edici bularak, Başkan’ı şikayet ettiği’ belirtilmişti.

Söz konusu şikayetin hükümetin istihbarat izleme dairesinin, 12 Ağustos tarihli şikayeti ‘acil ve ciddi’ olarak nitelendirdiği, ABD yasaları gereğince Kongre liderleriyle paylaşılması gerektiğinin kaydedildiğini bildirilmişti. Trump yönetiminin şikayetin ayrıntılarının Kongre’yle paylaşılmasına izin vermediği kaydedilirken Demokratlar, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını, gerekirse meseleyi mahkemeye taşıyacaklarını söylemişlerdi.