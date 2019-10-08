Trump’a ‘küstah’ diyen Akşener: Dış politikada tek partimiz al bayrak partisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Dün ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, yaşadığımız tüm tartışmalarımızın geride bırakılmasını gerekli kıldı. ABD Başkanı Trump’ın dün yaptığı açıklama, devlet aklıyla bağdaşmayan bir küstahlıktır” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, iç politikada siyasi rekabete devam edeceklerinin altını çizdi ancak ‘dışarıya’ karşı birlik mesajı verdi: “Dış tehditlere karşı bir tek partimiz vardır. O da al bayrak partisidir.”

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İsmet İnönü’nün sözleriyle yanıt verdi

“Trump’ın hadsizliğini o terör koridorunu yararak yüzüne vurmak zorundasınız” diyen Akşener şöyle devam etti: “Hiç kimse merak etmesin. Türkiye’nin devlet geleneği, dünya ülkeleriyle ilişkilerini başarıyla yönetecek güçtedir. Türkiye’nin dostları, Trump yönetimine tehditlerinin sonuçlarını anlatacaktır. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün sözleriyle Trump’a sesleniyorum: Yarın yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o dünyada yerini alır.”

“Hukukun üstün olmadığı yerde ihale kanuna değil, kanun ihaleye uyar hukukun üstün olmadığı yerde terörist başı TRT’ye çıkar, şehit anasının bağrı yanar” diyen Akşener, İYİ Parti’nin yeni yasama yılındaki önceliğinin hukukun üstünlüğü olacağını söyledi.

“Güçlü Fırat, Güçlü Suriye daha güçlü Türkiye demektir, güçlü İran güçlü Irak güçlü Türkiye demektir” diyen Akşener, partisinin iktidara gelmesi halinde bölgede istikrarın sağlanacağını, sığınmacı sayısını 500 bine indireceklerini söyledi.

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Akşener, konuşmasını, “Biz Dadaloğlu soyuyuz merkez medya onlarınsa Türk milleti bizimdir” diyerek tamamladı.