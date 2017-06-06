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Trump’tan tam destek: Katar’ın tecridi terörizmin sonunun başlangıcı


 

 

ABD Başkanı Donald Trump, Katar’ın diplomatik tecride alınmasının ‘terörizmin sonunun başlangıcı’ olacağını savundu.

Fotoğraf: Reuters

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Maldivler bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan 48 saat, vatandaşlarından da iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti. Katar’a yöneltilen suçlama Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olması.

Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Ortadoğu’ya son ziyaretimde Radikal idoelojinin bundan böyle fonlanamayacağını dile getirdim. Liderler de Katar’ı işaret etti. İşe bakın!” diye yazdı.

Bu ifadelerinden kısa süre sonra aynı konuda tweet atmaya devam eden Trump, “Suudi Arabistan’da kral ve 50 ülke lideriyle temasımının şimdiden meyve verdiğini görmek güzel. Aşırıcılığın fonlanmasına izin vermeyeceklerini söylediler. Tüm sözler Katar’ı işaret ediyor. Belki de bu terörizmin dehşetinin sonunun başlangıcı oldu” dedi.

Böylece Trump, Katar konusundaki en net çıkışını yapmış oldu.

ABD, Katar kriziyle ilgili diplomatik çözümün geliştirilmesi gerektiğini savunurken, ABD ordusu kendilerine verdiği destekten ötürü Katar’a ‘övgü yağdırmıştı.’

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