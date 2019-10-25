Trump’a göre Suriye’nin kuzeyinde ‘Her şey yolunda’

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeydoğusu için, “Her şey yolunda” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın Türkiye’ye ilişkin tweet’i şöyle: “Kürtler Güvenli Bölge denecek bölgeyi terk ederken Türkiye de ateş açmamayı bildi. İhlal olursa geniş ölçekli yaptırımlar getirileceğini yinelememe gerek yok. Her şey yolunda! IŞİD Kürtlerin denetiminde, Türkiye de de yedek güç olarak hazır.”

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Turkey fully understands not to fire on the Kurds as they leave what will be known as the Safe Zone for other fairly nearby areas. I don’t have to repeat that large scale Sanctions will be imposed for violations. Going well! ISIS secured by Kurds with Turkey ready as backup….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019

ABD başkanı ayrıca Ortadoğu politikalarıyla ilgili de aynı tweet zincirinde şunları söyledi: “ABD Kasım 2016’den bu yana trilyonlarca doları kasasına koydu. Yeni oluşturulmuş ordumuzu kullanmadan önce, başvurmamız gereken şey asıl gücümüz olan ekonomi, bu hem de çok daha iyi bir alternatif. Petrol güvence altına alındı. Askerlerimizin bir kısmı başka yerlere gitmek üzere Suriye’yi terk etti, diğerleri de terk ediyor.

“Eve geliyoruz! Orada yalnızca 30 gün kalmamız gerekiyordu ve bu 10 yıl önceydi. Bu çok bilmiş ahmaklar Ortadoğu’yu 20 yıldır yanlış yorumlarken bir de bize bu anlaşmadan ne elde ettiğimizi soruyorlar. Ben de onlara basitçe diyorum ki petrol, askerlerimizi eve getirmek ve IŞİD’in kontrol altına alınması!”

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