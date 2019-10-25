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Yaramazlara biraz batar!

Trump’a göre Suriye’nin kuzeyinde ‘Her şey yolunda’

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeydoğusu için, “Her şey yolunda” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Trump’ın Türkiye’ye ilişkin tweet’i şöyle: “Kürtler Güvenli Bölge denecek bölgeyi terk ederken Türkiye de ateş açmamayı bildi. İhlal olursa geniş ölçekli yaptırımlar getirileceğini yinelememe gerek yok. Her şey yolunda! IŞİD Kürtlerin denetiminde, Türkiye de de yedek güç olarak hazır.”

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ABD başkanı ayrıca Ortadoğu politikalarıyla ilgili de aynı tweet zincirinde şunları söyledi: “ABD Kasım 2016’den bu yana trilyonlarca doları kasasına koydu. Yeni oluşturulmuş ordumuzu kullanmadan önce, başvurmamız gereken şey asıl gücümüz olan ekonomi, bu hem de çok daha iyi bir alternatif. Petrol güvence altına alındı. Askerlerimizin bir kısmı başka yerlere gitmek üzere Suriye’yi terk etti, diğerleri de terk ediyor.

“Eve geliyoruz! Orada yalnızca 30 gün kalmamız gerekiyordu ve bu 10 yıl önceydi. Bu çok bilmiş ahmaklar Ortadoğu’yu 20 yıldır yanlış yorumlarken bir de bize bu anlaşmadan ne elde ettiğimizi soruyorlar. Ben de onlara basitçe diyorum ki petrol, askerlerimizi eve getirmek ve IŞİD’in kontrol altına alınması!”

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