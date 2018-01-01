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Yaramazlara biraz batar!

Trump’a göre ‘İran’da değişim zamanı geldi’

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’da günlerdir süren protestolar için “Değişim zamanı geldi” dedi.

Fotoğraflar: Reuters

İran’da günlerdir süren ve ekonomik temelli başlayan protestolar rejimin siyasi politikalarına yönelmiş durumda.

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Şimdiye dek gösterilerde en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda gözaltı var.

Trump, bugün protestolarla ilgili Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İran, Obama yönetimiyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her alanda başarısız oluyor. Büyük İran halkı yıllardır baskı altındaydı. Yemek ve özgürlük için açlar. İnsan haklarının yanı sıra İranlıların zenginliği de yağmalandı. Değişim zamanı!”

‘Alan açılmalı’

Tahran sokakları…

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, şiddetin ve kamusal alanlara zarar vermenin eleştiri olmadığını söyledi.

“Anayasaya göre halkın eleştiri ve protesto yapma hakkı vardır. Hükümet yasal eleştirilere ve protestolara alan sağlamalı”  diyen cumhurbaşkanı, ‘vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans gösterilmeyeceğini’ aktardı.

Londra’daki İranlılar

Ruhani, “Bazı sorunlarımızı çözmek zaman alıyor ve hükümet ile halk bu sorunları aşmak için el ele vermeli” diye konuştu.

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