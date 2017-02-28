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Trump’a göre ‘bilgi sızıntıları’ ve ‘karşıt eylemlerin’ sorumluları ‘Obama’nın adamları’

 

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik konusundaki bilgi sızıntılarının arkasında selefi Barack Obama’nın olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Fox News’e konuşan Trump, ‘Obama’nın adamları’nın ulusal güvenlikte ‘berbat’ olduğunu vurgulayıp, “Bence sızan bilgilerin arkasında Obama var çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında. Bazı bilgilerin çok hassas olduğu bu sızıntılar muhtemelen Obama’nın adamları tarafından yapılıyor” dedi.

Trump, bu iddiası için hiçbir kanıt sunmadı.

ABD başkanı, istifa eden güvenlik ve istihbarat başdanışmanı emekli korgeneral Michael Flynn’ın yaptığı görüşmelerin basına sızmasının ardından yönetim içerisinden dışarı bilgi sızdırılmasına ilişkin eleştirilerde bulunmuştu.

‘Protestolar da Obama’nın işi’

ABD genelinde kendisine yönelik eylemlerin de arkasında Obama’nın olduğunu öne süren Trump şunları söyledi: “Bunu anlıyorum, çünkü siyaset biraz böyle. Bana karşı yapılan eylemlerin arkasında olması da siyasetin bir parçası. Muhtemelen bu devam edecek. Bu olanlardan dolayı şaşırmadım çünkü işler biraz böyle yürüyor. Obama’nın kalmasını istediği birçok politikayı değiştiriyorum.”

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