Trump’a en ağır eleştiri ‘yandaş yorumcu’dan: S… Trump’ı… Alayını s…

Suriye’ye yönelik hava harekatı ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçisi kimi Amerikalı gazeteci ve yorumcuları da öfkelendirdi. Bunlardan biri de Alex Jones’tu. Jones, Trump’a küfretti.

Harekat, Trump’ın önde gelen destekçilerinden Fox News dahil birçok muhafazakar medya organında kuşkuyla karşılandı. Yararı ve maliyeti sorgulandı.

Batı tv ve radyo kanallarında harekat Trump’ın bugüne kadarki ‘en aptalca hamlesi’ olarak yorumlandı. Trump’ın seçim kampanyası sırasında Ortadoğu’daki çatışmalara müdahil olmaktan kaçınacağı sözü verdiği hatırlatıldı.

En ağır itirazlardan biri ise Trump’ın sıkı destekçilerinden, ‘aşırı sağcı’ medyanın yıldızlarından Alex Jones’tan geldi.

‘Infowars’ adlı radyo kanalının komplo teorileriyle ünlü kurucusu ve yorumcusu, neredeyse sinir krizi geçirdiği yayında, “S… Trump’ı…Bu s… heriflerinin alayını s….” diye bağırdı.

Trump’s anti-interventionist base, in this case, Alex Jones, reacts badly to Syria intervention: “Is no one pure in this world?…. F**k Trump!” pic.twitter.com/lBPVctVS1G

— WikiLeaks (@wikileaks) April 14, 2018