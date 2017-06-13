Trump’a ‘blok’: NBA şampiyonu Golden State Warriors kupayı Beyaz Saray’a götürmeyecek 

NBA final serisinde Cleveland Cavaliers’ı 4-1’le geçerek son üç sezonda ikinci şampiyonluğuna ulaşan Golden State Warriors, kupayı başkan Donald Trump’a götürmeme kararı aldı.

ABD’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan takımlar devlet başkanı tarafından Beyaz Saray’a davet ediliyor.

Warriors, 2014/15 sezonundaki şampiyonluğunun ardından dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’da verdiği davete katılmıştı. Geçen sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers da Beyaz Saray’da Obama’yla bir araya gelmişti.

Independent’ta yer alan habere göre, ‘oy birliğiyle’ alındığı belirtilen karar bir gerekçeye dayandırılmadı.

Koç Kerr ‘vize yasağı’nı eleştirmişti

GSW’nin koçu Steve Kerr, Trump’ın çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülke vatandaşlarına yönelik ‘vize yasağı’ kararını eleştirmişti.

İslami Cihad örgütünün 1984 yılında Lübnan’da gerçekleştirdiği saldırıda babası Malcolm Kerr’ü kaybeden Kerr, “Babası terör kurbanı biri olarak; insanlara yasak getirerek terörizmle savaşmayı denersek, korku yaratarak bu ülkenin prensiplerinden uzaklaşacağımızı düşünüyorum” demişti.

New England Patriots da gitmedi

Amerikan Ulusal Futbol Ligi NFL’de Super Bowl’u kazanan New England Patriots takımı da Trump’ın davetini geri çevirmişti.