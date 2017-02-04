Trump’a bir yargı freni daha: ‘Vize kısıtlaması’ ülke genelinde geçici olarak durduruldu

ABD’de federal bir yargıç, Başkan Donald Trump’ın yedi ülkenin vatandaşlarına getirdiği vize kısıtlamasını geçici olarak durdurdu.

Trump söz konusu kararnameyi geçen hafta imzalamıştı . İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik kararın yürürlüğe girmesiyle beraber New York John F. Kennedy Havaalanı’nda iki Iraklı gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında Trump karşıtı protestolar düzenlenmişti.

New York’ta bir federal mahkeme Trump’ın kararnamesini geçici olarak askıya almıştı.

Ülke genelinde geçici durdurma

Seattle kentindeki federal yargıç James Robart, vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı aldı. Robart, “Trump’ın kararnamesinin anayasaya uygun olabilmesi için, kurmaca bilgilere değil, gerçeklere dayandırılması gerekir” dedi.

Kararın yazılı olarak kısa süre içinde açıklanacağı bildirildi.

Beyaz Saray ısrarcı

ABD adalet bakanlığının ‘mümkün olan en kısa sürede’ Trump’ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, “Başkanın emri ülkemizi korumayı hedefliyor ve anayasal yetkisi var. Başkanın Amerika halkını koruma sorumluluğu var” diye konuştu.

60 bin kişinin vizesi iptal edilmişti

ABD dışişleri bakanlığı, Trump’ın vize yasağıyla ilgili olarak yaklaşık 60 bin kişinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Vize yasağının ülke genelinde durdurulmasının ardından iptal edilen vizelerin akıbeti belirsiz.