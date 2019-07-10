Trump’a ‘Beceriksiz’ dediği yazışmaları sızan Britanya büyükelçisi istifa etti

Basına sızan yazışmalarında ABD Başkanı Donald Trump yönetimine “Beceriksiz” ve “Sakar” diyerek krize yol açan Britanya’nın Washington Büyükelçisi Kim Darroch istifa etti.

Sir Kim Darroch. Fotoğraf: Twitter

Hafta sonu İngiliz Mail on Sunday gazetesinin yayınladığı yazışmalarında, Trump yönetimi için “Beceriksiz”dediği ortaya çıktıktan sonra ABD başkanının hedefi haline gelen Büyükelçi Darroch, ‘görevini dilediği gibi icra etmesinin imkansız hale geldiğini’ belirterek istifa ettiğini duyurdu.

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AA’nın haberine göre Sir Kim Darroch, yazışmaların sızmasından sonra görev süresi ile ilgili yapılan spekülasyonlara değindiği istifa mektubunda şöyle dedi: “Bu spekülasyonlara bir son vermek istiyorum. Görev sürem bu yılın sonunda bitecek olmasına karşın, mevcut koşullarda sorumlu davranış, yeni bir büyükelçinin atanmasına imkan vermektir.”

‘Trump, İran’a operasyon için hiç bir zaman kararlı olmadı’

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday, Darroch’a ait olduğunu öne sürdüğü diplomatik yazışmaları yayınlamıştı.

BBC Türkçe’nin alıntıladığı yazışmalarda Darroch, “Bu yönetimin ciddi bir şekilde normalleşeceğine, işlevsizliğinin azalacağına, daha az belirsiz ve diplomatik anlamda daha az beceriksiz ve sakar olacağına çok da inanmıyoruz” demişti.

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Beyaz Saray’ı “Hiç yetkin bir görüntü verebilecek mi” diye sorgulayan Darroch, Trump için “(onunla) Konuşacağınız başlıklar basit ve hatta açık olmalı” demişti. Darroch ayrıca, Trump’ın ‘İran’a yapılacak operasyonu 10 dakika içinde iptal ettiğini’ de yalanlayarak, ‘Trump’ın hiçbir zaman bu kararlılıkta olmadığını’ yazmıştı.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray’ın ‘yetkin’ olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca bu yönetimin ‘utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceğini’ öne sürmüştü.

Darroch, sızan yazışmalarında Rusya ile Trump arasındaki ‘şüpheli ilişkilerden’ de bahsetmiş, “Rus finansörler geçmişte iflas etme tehlikesi bulunan Trump ve Kushner’e ait şirketleri kurtarmış olabilir” demişti.

Britanya Başbakanı Theresa May ve Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Darroch’a sahip çıkmış, sızıntıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Sızıntının ortaya çıkmasını ardından Trump da Darroch için “Çok aptal bir adam” ifadesini kullanmış ve Britanya büyükelçisiyle çalışmayacağını açıklamıştı. Trump açıklamalarında Darroch ile birlikte May’i de hedef almış, Britanya başbakanını Brexit’i ‘berbat etmekle’ suçlamıştı.