Trump zafer ilan etmişti, generali oralı değil: IŞİD’le savaş bitmekten uzak

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, kendilerine Suriye’den belli bir tarihte çekilme konusunda yönetimden gelen bir baskı bulunmadığını ve IŞİD’in henüz yenilmekten uzak olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye’den çekileceğini aralık ortasında açıklamış ancak çekilmenin ne zaman gerçekleşeceği konusunda belirsizlik halen sürüyor. ABD’nin son olarak çekilse de bölgede 400 asker bırakacağı bildirilmişti.

Reklam

Konuyla ilgili ısrarla sorulan sorulara Orgeneral Votel yine ucu açık bir yanıt verdi. Kendilerine takvim konusunda bir baskı olmadığını belirten Votel “IŞİD’i yendikten sonra çekilme tabi ki bizim hedefimiz ve bu yüzden bu bizim başlıca odaklandığımız şey. Kuvvetlerimizin korunduğundan emin olmalıyız. Kuvvetlerimiz için risk oluşturabilecek bir yolla çekilmeyiz” dedi.

IŞİD’e karşı zafer ilan eden Trump’ın aksine Votel, IŞİD’e karşı savaşın henüz bitmekten çok uzak olduğunu söyledi. IŞİD’in teslim olmadığını söyleyen Votel, ”Yeniden harekete geçmek için doğru zamanı bekliyorlar” dedi.