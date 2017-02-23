Trump yönetimi trans bireylerin tuvalet seçme özgürlüğüne set çekti

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama döneminde çıkarılan ve transcinsiyet hakları için önemli bir adım olarak görülen tuvalet yönergesini yürürlükten kaldırdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre 2016 yılının mayıs ayında Obama yönetiminin çıkardığı yönergeyle kamu okullarında trans bireylerin kendilerine uygun gördükleri tuvaleti kullanmasına izin verilmişti.

Yönergenin yasal bağlayıcılığı olmasa da Obama uymayan okulların fonlarını kaybedebileceğini söylemişti.

Yönerge ülke çapında tartışmalara yol açmış, 13 eyalette yönergeye karşı dava açılırken ağustos ayında Teksas’taki bir federal yargıç yönergenin durdurulması için adım atmıştı.

Obama yönetimi yönergeyi eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan bir federal yasaya dayandırmıştı.

‘Trans çocukların suistimali normalleştiriliyor’

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump’ın bu konuda karar yetkisinin eyaletlere bırakılmasından yana olduğunu söyledi. Yönergenin ‘mahremiyet ihlali’ olduğunu savunan muhafazakar aktivistler Trump’ın kararından memnun.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten ise bunun trans hakları için önemli bir kayıp olduğunu söyledi: “Bu yönergenin kaldırılması, Trump yönetimi altında trans çocukların trans oldukları için suistimal ve taciz edilmesinin normal olduğu mesajını taşıyor.”