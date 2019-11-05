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Yaramazlara biraz batar!

Trump yönetimi Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılma sürecini başlattı

ABD’nin iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan küresel Paris İklim Anlaşması’ndan bir yıldır devam eden ayrılma sürecinde ilk resmi adım atıldı.

Fotoğraf: Reuters

Söz konusu adım, ABD Başkanı Donald Trump’ın aşırı bürokrasiyi azaltmayı hedefleyen daha kapsamlı stratejisinin bir parçası ancak bilim insanlarının ve pek çok hükümetin küresel ısınmanın kötü etkilerinden korunmak için bir an önce harekete geçme çağrısında bulunduğu bir döneme denk geldi.

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Sera gazı salınımı en fazla olan, petrol ve gaz sektöründe öncü ABD, ayrıldıktan sonra anlaşmanın dışında kalan tek ülke olacak.

Pompeo: Gaz salınımını azalttık

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Twitter’da yaptığı açıklamada atılan adımı doğruladı ve ABD’nin son yıllarda enerji üretimini artırsa da gaz salınımlarını azalttığına dikkat çekti.

Pompeo, “ABD, tüm salınımları azaltmada, direnç geliştirmede, ekonomisini büyütmede ve vatandaşları için enerji sağlamada dünya lideri olarak yaptıklarıyla gurur duyuyor” dedi.

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Fransa ve Çin ‘anlaşmadan geri dönülmezlik’ paktı imzalayacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Çin ziyaretinda eşlik eden bir cumhurbaşkanlığı yetkilisi, “Bundan üzüntü duyuyoruz ve bu durum iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik üzerine Fransız-Çin ortaklığını daha gerekli hale getiriyor” dedi.

Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, yarın ‘Paris İklim Anlaşması’ndan geri dönülmezliği’ içeren bir paragrafın da bulunduğu bir pakt imzalayacak.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektup 2020 ABD başkanlık seçimlerinden bir gün sonra tamamlanacak ayrılık sürecini başlatmıştı.

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