Trump yönetimi, eski güvenlik danışmanının kitabının yayınlanmaması için dava açtı

ABD’de Donald Trump yönetimi, eski ABD ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın yeni kitabının yayınlanmaması için dava açtı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından Washington DC Bölge Mahkemesi’nde açılan davada, Bolton’ın kitabının, ‘ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek derecede devletin gizli bilgilerini içerdiği’ belirtildi.

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John Bolton’ın kitabının, hükümetin kitap üzerindeki incelemesi bittikten ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayınlanması gerektiği vurgulanan metinde, kitabın yayınlanmaması için Bolton’ın da kendi inisiyatifini kullanması gerektiği belirtildi.

Bolton’ın geçen mart ayında yayınlanması planlanan ancak yayın tarihi iki kez ertelenen ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ adlı kitabının gelecek hafta Simon&Schuster Yayınevi tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump’ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından, Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.

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Trump, Bolton’ı, gizli tutulması gereken içerik bulunmadığından emin olmak amacıyla kitabı yayınlanmadan önce gözden geçirmemekle suçlamıştı.

Bolton’ın avukatı Chuck Cooper ise müvekkilinin gizli bilgiyi yayınlamaktan kaçınmak için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi uzmanlarıyla aylarca titizlikle çalıştığını söylemişti.