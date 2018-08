Trump yeni polemik açtı: Türkiye ABD’den yıllarca yararlandı, ilişkileri azaltıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin yıllarca ABD’den yararlandığını belirterek “Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz” dedi.

Trump dünkü kabine toplantısında pastör Andrew Craig Brunson’ın İzmir’de ev hapsinde bulunmasını gündeme getirerek, “Türkiye’nin iyi bir dost olmadığının ortaya çıktı” demiş, konuyla ilgili bilgi sorduğu Hazine Bakanı Steven Mnuchin’den “Bazı kabine üyelerine yaptırım uygulamaya koyduk. Eğer (Brunson’ı) hızlıca serbest bırakmazlarsa, yapmayı planladığımız daha fazla şey var” yanıtı almıştı.

Trump kabine toplantısından sonra da Türkiye saatiyle 02.30’da bir tweet atarak şöyle dedi: “Türkiye ABD’den uzun yıllar yararlandı. Şimdi ise harika Hristiyan pastörümüzü rehin tutuyorlar. Kendisinden ülkemizi büyük bir vatansever rehine olarak temsil etmesini istemek zorundayım. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, ama Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz.”

